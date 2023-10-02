Из-за пожара в многоэтажке Нижнего Новгорода погиб один человек

Стало известно, что в одной из многоэтажек Нижнего Новгорода случился пожар. Огонь возник в квартире, которая находится в доме на улице Чкалова Канавинского района. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

На место происшествия уже прибыли пожарные. В первую очередь они бросили все свои усилия на то, чтобы поскорее эвакуировать людей из горящего здания. Таким образом, удалось вывести пятнадцать человек, включая троих несовершеннолетних.

Согласно полученной информации, пожар был ликвидирован на площади пятнадцати квадратных метров. К сожалению, в результате возгорания погиб один человек. В МЧС Нижегородской области сообщили, что его личность на данный момент устанавливается. Не обошлось и без пострадавших – ими оказались два человека. Сейчас выясняют причину и все обстоятельства возникновения пожара.