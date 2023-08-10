Из-за пожаров в Хабаровском крае продлили запрет на посещение лесов

Как пишет RT , принято решение о продлении вплоть до конца текущего месяца.

Сообщается о продлении запрета на посещение лесов в Хабаровском крае до конца августа из-за сложной пожароопасной обстановки. Об этом стало известно благодаря Министерству лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края. Ведомство также уточнило, что данный приказ подписали накануне.

Это решение связано с сухими грозами и погодой, которая провоцирует их появление. Они являются основными причинами возникновения лесных пожаров. Поэтому для стабилизации обстановки и потребовались подобные меры.

Также стоит отметить, что в других регионах (ЯНАО и Якутия) более 150 парашютистов-десантников были направлены для помощи и борьбы с огнем.