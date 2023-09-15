Из-за распространения сибирской язвы в Воронежской области завели уголовные дела

В Воронежской области возбуждены три уголовных дела из-за распространения сибирской язвы в регионе. Об этом сообщает РИА Новости .

Уголовные дела завели за нарушение ветеринарных правил, халатность и производство продукции, не отвечающей нормам безопасности. Как сообщает следственный комитет, к ответственности привлекли скупщика зараженного мяса, среди которых иностранец из ближнего зарубежья, продавца опасного мяса на рынке в Воронеже, хозяйку подсобного хозяйства и предпринимателя. Всем подозреваемым уже предъявили обвинения.

Также по уголовным делам допросили ветврача, которую также подозревают в причастности к преступлениям. По данным ведомства, ветеринар допустила мясо до продажи без разрешающих документов. Ей планируют предъявить обвинения в скором времени.