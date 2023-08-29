Из-за сильного ливня в Тбилиси повалены деревья и затоплены улицы
Фото: [©Виталий Аньков/РИА Новости]
Сильный ливень не только повалил деревья в Тбилиси, но и затопил улицы. Подробности приводит РИА Новости вечером вторника, 29 августа.
Из-за сложившейся обстановки на дорогах наблюдаются затруднения для автомобилистов. В некоторых районах и вовсе повреждены оказались линии электропередачи.
Жителям рекомендовали временно не выходить из своих домов, затоплены оказались и подземные переходы. Сейчас сотрудники работают над устранением последствий.