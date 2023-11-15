Из-за упрямства молодой автоледи в Приморье в ДТП пострадали шесть человек

Как сообщает УМВД РФ по Приморскому краю, причиной массового ДТП на острове Русский во Владивостоке стало нежелание местной автомобилистки уступить дорогу движущейся по главной дороге машине.

В итоге, как отметили в полиции, произошло столкновение сразу нескольких авто. В автоаварии, помимо самой упрямой автоледи, пострадали еще пять человек. Некоторым понадобилась помощь медиков.

«22-летняя девушка, управляя Nissan Moco, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу Mazda Demio и совершила с ним столкновение. Пострадали сама девушка-водитель Nissan Moco и её пассажиры 22-летняя девушка и 19-летний молодой человек, а также 19-летняя девушка-водитель Mazda Demio и пассажиры 18 и 19-летние девушки», - говорится в сообщении полиции.

В результате разбора ДТП выяснилось, что виновница автоаварии за рулем меньше года. По факту произошедшего возбуждено административное производство. Полицией инициировано проведение проверки.