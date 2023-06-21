Из-за взрыва дома в центральной части Парижа пострадали 16 человек

Во французской столице произошел мощный взрыв. Данной информацией поделились местные ТВ-каналы. На настоящий момент насчитывается порядка шестнадцати пострадавших человек, о чем пишет ФАН

Согласно полученным данным, семь человек из шестнадцати сейчас находятся в состоянии, которое оценивается как критическое. Остальных девять человек в тяжелом состоянии доставили в больницу. До этого экстренные службы сообщали лишь о четырех людях, которые пострадали в результате взрыва.

Сам он, собственно, произошел в пятом округе Парижа, из-за чего дом на одной из улиц был уничтожен практически до основания. На место происшествия выехали различные спасательные службы, начиная от полицейских и пожарных, заканчивая сотрудниками скорой медицинской помощи.