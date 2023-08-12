Из-за взрыва газа в дагестанском частном доме пострадали 5 человек

Как пишет RT , в Дагестане произошел несчастный случай. Он был связан со взрывом газа в частном доме. В результате этого пострадали пять человек.

Такая информация стала известна благодаря ГУ МЧС России по Дагестану. Согласно сообщению ведомства, поступили предварительные данные о пострадавших. Как выяснилось, на данный момент зафиксировано пять человек. Также среди них есть и двое несовершеннолетних.

Ранее информировалось о похожем инциденте: в городе Махачкала тоже взорвался газ. На этот раз – в многоквартирном доме, который находится в Советском районе. В МЧС уже сообщали предварительные данные. Известно, что все обошлось без разрушений, однако внутренние перегородки одной из квартир остались повреждены.