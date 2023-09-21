Из-за взрывов в Дрогобыче Львовской области загорелись склады и промышленный объект

Как пишет ТАСС , ранее воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сирены повторно прозвучали в стране, кроме Одесской области.

Стало известно, что серия взрывов спровоцировала возникновение пожаров в городе Дрогобыч, расположенном во Львовской области. Огонь охватил поврежденные склады, а также промышленный объект. Информацией об этом поделился Максим Козицкий, опубликовав соответствующую запись на странице в социальных сетях.

Глава областной администрации уточняет, что повреждены два склада разной этажности, возгорания там зафиксированы на площади 20 кв. м., а также 30 кв. м. Одно из зданий разрушено, другое же оказалось повреждено.

Напомним, что город Дрогобыч находится в западной части Украины. В нем располагаются машиностроительные и нефтеперерабатывающие заводы.