В Иерусалиме готовятся к чуду, которое вот уже почти две тысячи лет ждет весь православный мир. 11 апреля, в Великую субботу, в храме Гроба Господня ожидается схождение Благодатного огня. Но в этот раз все будет иначе. Двери главной святыни христианства закрыты с 28 февраля. Паломников в Старый город не пускают. Над Иерусалимом свистят ракеты, а осколки сбитых снарядов падают в нескольких сотнях метров от Кувуклии.

И все же чудо состоится. Патриарх Иерусалимский Феофил III дал четкий сигнал: церемония пройдет даже в условиях военных ограничений, даже если храм останется запертым для верующих. Как это было в 2020 году, во время пандемии, когда священнослужители совершали обряд без паломников.

А затем Благодатный огонь отправится в путь. Из Иерусалима его доставят в Москву — миссией Фонда Андрея Первозванного. А уже оттуда, рано утром 12 апреля, в день Пасхи, святыня прибудет в Минск. Специальный ковчег повезут на автомобиле или самолетом — маршрут еще уточняется.

Когда огонь «задерживался»: три случая за тысячу лет

В истории схождения Благодатного огня были моменты, когда чудо не происходило в привычное время. И каждый раз это совпадало с тем, что доступ к храму для верующих был ограничен.

Первый случай датируется 1101 годом. Иерусалим находился под властью крестоносцев, и в храм допустили только католиков. Православные остались за стенами. Огонь не сходил, пока их права не были восстановлены.

Второй эпизод произошел в 1579 году. Патриарха Софрония IV не пустили в храм. Огонь не появлялся долгое время, а затем, по преданию, ударил из колонны снаружи, расколов ее до основания.

Третий случай — 1923 год. Британские власти, управлявшие тогда Иерусалимом, ограничили доступ к церемонии для части верующих. Огонь снова «задержался».

Эти три случая объединяет одно: во всех ситуациях доступ к храму был закрыт. И каждый раз, после того как запреты снимали, чудо возвращалось.

Пророчество, которое пугает верующих

Среди христиан бытует поверье: день, когда Благодатный огонь не сойдет вовсе, станет одним из первых признаков наступления конца света. В Откровении Иоанна Богослова сказано, что о дне и часе не знает никто, даже ангелы, но есть знамения, предвещающие скорое пришествие.

В 2026 году храм закрыт как никогда прежде. Впервые за всю историю богослужения в нем полностью приостановлены — даже во время пандемии их не прекращали. И в этот раз патриарх Феофил III обещает: огонь сойдет. Но что, если он сойдет не так, как всегда? Что, если чудо явится не в Кувуклии, а за стенами храма — как в 1579 году?

Религиовед Евгений Игнатенко напоминает: причин для паники нет. За всю историю огонь всегда появлялся — иногда не сразу, иногда необычным способом, но появлялся. И все же совпадение дат и обстоятельств заставляет задуматься. 2026 год — год, когда закрыты и Храм Гроба Господня, и мечеть Аль-Акса. Две главные святыни христианства и ислама оказались недоступны одновременно. Это ли не знамение?

Что означает доставка огня в Россию и Беларусь

Маршрут Благодатного огня в этом году тоже не случаен. Из Иерусалима — в Москву. Из Москвы — в Минск. Россия и Беларусь, по замыслу организаторов, станут теми странами, куда святыня придет первой.

В православной традиции Благодатный огонь — не просто ритуал. Это напоминание о нерукотворном свете, который, по слову евангелиста Иоанна, «во тьме светит, и тьма не объяла его». В год, когда мир сотрясают войны и закрываются святыни, этот свет становится особенно важен.

Иерусалимский патриархат подтвердил: после церемонии священнослужители доставят огонь в специальных фонарях к пограничным пунктам, откуда его передадут в другие страны. Цепочка не прервется.

Вопрос, который волнует сегодня многих: что, если двери храма так и не откроют к Пасхе? Патриарх Феофил III дал ответ: чудо состоится в любом случае. Как оно явится — внутри закрытых стен или снаружи — покажет время. Но то, что оно явится, не подлежит сомнению.