Из затопленных районов Херсонской области эвакуировали четыре тысячи жителей

После разрушения Каховской ГЭС из затопленных районов Херсонской области эвакуировали больше четырех тысяч жителей. Подробности рассказало ТАСС .

Как сообщает врио губернатора региона, из-за наводнения, последовавшего за подрывом электростанции, из некоторых районов области пришлось эвакуировать людей. На сегодняшний день дома покинули больше четырех тысяч жителей.

Владимир Сальдо отметил, что людей доставили в пункты временного размещения, сейчас в регионе открыто около 50 пунктов. Они вмещают больше трех тысяч человек, однако при необходимости будут оперативно развернуты новые пункты. Дать временное жилье гражданам также готовы Крым, Запорожская область и другие регионы.