Из здания в Москве эвакуировали людей: найден подозрительный предмет
Фото: [©Илья Питалев/РИА Новости]
Предмет, похожий на мину, «устроил» переполох в доме №7 на Краснопрудном переулке в Москве. Подробности приводит РИА Новости днем в понедельник, 3 июля.
Как уточняют журналисты, предмет внешне напоминает мину. В связи с этим было эвакуировано больше 20 человек. Такое решение было принято на время проведения проверки ради безопасности людей.
Известно, что в этом здании расположено отделение «Почты России».