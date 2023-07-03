Из здания в Москве эвакуировали людей: найден подозрительный предмет

Предмет, похожий на мину, «устроил» переполох в доме №7 на Краснопрудном переулке в Москве. Подробности приводит РИА Новости днем в понедельник, 3 июля.

Как уточняют журналисты, предмет внешне напоминает мину. В связи с этим было эвакуировано больше 20 человек. Такое решение было принято на время проведения проверки ради безопасности людей.

Известно, что в этом здании расположено отделение «Почты России».