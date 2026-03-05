Избегайте одной популярной ошибки: новые ловушки установили при снятии денег

Доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова объяснила, почему банки начали чаще блокировать операции с наличными и как избежать заморозки средств на 48 часов. Об этом пишет «Прайм» .

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова 5 марта разъяснила нюансы ужесточения контроля за обналичиванием денег. По ее словам, в последние месяцы участиелись случаи временной блокировки транзакций, если автоматическая система защиты распознает в них признаки мошенничества. Эти превентивные меры были разработаны регулятором совместно с законодателями для усиления сохранности капиталов граждан.

Согласно действующему законодательству, финансовая организация вправе приостановить выдачу наличности на двое суток. Это происходит, если клиент пытается снять средства в непривычное для себя время, находится в новом для своей геолокации месте или использует нестандартные методы проведения операции. Поводом для подозрений также служат крупные транзакции между своими счетами или изменение привычных способов входа в личный кабинет.

Эксперт советует россиянам заранее предупреждать свой банк о планах по внесению или снятию крупных сумм, особенно если эти действия планируются вне привычного графика. При работе с особо крупными размерами денежных средств финансист рекомендует отказаться от удаленных сервисов и посетить отделение лично. Чтобы обезопасить себя от отказа в обслуживании, Белянчикова посоветовала заранее подготовить бумаги, способные подтвердить законное происхождение или целевое назначение финансов.