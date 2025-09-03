Избили, увезли, требовали денег: в Амурской области похитили 15-летнего школьника

В Амурской области совершено дерзкое похищение человека с целью выкупа. Как сообщает источник Amur Mash, жертвой преступления стал 15-летний подросток из села Тыгда.

По имеющейся информации, трое местных жителей в возрасте 18, 19 и 22 лет подстерегли юношу у его собственного дома, где применили к нему физическое насилие. После избиения жертву силой затолкали в автомобиль и доставили в дом к родственнику одного из нападавших. В помещении издевательства продолжились: подростка избивали и требовали передать им деньги.

Инцидент завершился только после того, как мать школьника, опасаясь за жизнь и здоровье сына, выполнила требования похитителей и перевела на их счет 6 тысяч рублей. Получив требуемую сумму, злоумышленники отпустили заложника.

