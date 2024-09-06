Избиратели в Подмосковье могут проголосовать на дому

Подмосковные избиратели, которые по состоянию здоровья не имеют возможности лично прийти на избирательный участок, могут проголосовать на дому. Об этом напомнили в Мособлизбиркоме.

Таким правом воспользовалась жительница Бронниц Валентина Васильевна Копосова. В этом году жительнице исполнилось 102 года. Валентина Васильевна — ветеран Великой Отечественной войны, с 1942 года служила радисткой.

«Я прошла всю войну и закончила ее в 1945 году в Берлине. После нашей Победы, через год, помогала проводить выборы в Верховный Совет СССР. С тех пор всегда голосую, ни одних выборов ни разу не пропустила», — рассказала ветеран.

Чтобы проголосовать на дому, нужно подать письменное заявление или устное обращение в УИК по месту жительства до двух часов дня воскресенья.