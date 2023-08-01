Избирателям объяснили, на что обратить внимание во время голосования

Продолжается подготовка к выборам губернатора Московской области, которые пройдут в сентябре. Одно из важных направлений – дистанционное электронное голосование, которое в этом году будет доступно впервые. Уже очевидно, что такой формат многим будет удобен. Как зарегистрироваться на ДЭГ и на что обратить внимание, рассказал зампред Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

Он напомнил, что прием заявлений на ДЭГ идет с 24 июля, подать их можно будет до 4 сентября включительно. Понадобится только подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

«Важно, что сама подача заявки – это еще не голосование. Проголосовать онлайн можно будет в те же дни и часы, когда будут работать участки: 8, 9 и 10 сентября», – отметил Сергей Леонов.

Он добавил, что только за первые два дня регистрации было получено почти 60 тыс. заявок от желающих голосовать дистанционно.

«Конечно, главное преимущество ДЭГ в том, что голосовать можно везде. Отличный вариант для тех, кто будет в командировке, в отпуске или на даче. Кроме того, электронное голосование займет всего несколькоминут. Это удобно. Вообще все изменения электоральногозаконодательства у нас направлены на повышение комфорта избирателей», – подчеркнул представительОПМО.

Но нужно помнить, что те, кто зарегистрировался для участия в ДЭГ, не смогут голосовать обычным способом. Но заявление можно отозвать – сроки те же, что и для регистрации.

Кстати, для жителей Подмосковья доступно не только электронное голосование, но и так называемый «Мобильный избиратель» – возможность проголосовать привычным «бумажным» способом, но на другом участке, если во время выборов человек в отъезде.