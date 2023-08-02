Избирателям рассказали о защите электронного голосования

В этом году на выборах губернатора Московской области избирателям впервые будет доступно дистанционное электронное голосование. Напомним, 24 июля стартовал прием заявок для участия в ДЭГ, зарегистрироваться можно будет до 4 сентября.

При этом само электронное голосование безопасно с точки зрения анонимности и защиты личных данных. Об этом напомнил зампред Комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Московской области Константин Куракин.

«О мерах защиты электронного голосования рассказывали в ЦИК с учетом мнения айтишников. Система электронного голосования надежна в том числе благодаря использованию блокчейн-платформы. Речь идет о цепочке зашифрованных операций, в которую не могут незаметно вторгнуться и внести изменения третьи лица», – отметил представитель ОПМО.

Что касается безопасности личных данных, она тоже обеспечена, в том числе технологией блокчейн. Отследить активность избирателя будет невозможно.

«С учетом шифрования данных посторонним будет непонятно, голосует ли пользователь или просто заходит на какие-то интернет-ресурсы», – объясняет Константин Куракин.

Напомним, проголосовать через интернет можно будет в те же дни, когда на участках будут проходить выборы в привычном формате: 8, 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00. Отдать голос онлайн можно с помощью телефона или компьютера, для этого нужна действующая, подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.