Избирателям расскажут об основных нюансах предстоящих выборов

Как сообщил Мособлизбирком, 7 августа началось адресное информирование о выборах губернатора Московской области. Это значит, члены участковых избирательных комиссий проведут подомовой обход избирателей и напомнят им самое важное: в какие даты можно проголосовать, где узнать адрес участка, какие форматы голосования доступны. Кроме того, они расскажут о кандидатах на должность губернатора.

Жители уже сейчас хорошо информированы о предстоящих выборах, считает председатель Комиссии Общественной палаты Московской области по местному самоуправлению и взаимодействию с муниципальными общественными палатами Александр Макаров.

«Мы не один месяц обсуждаем эту тему, население получает информацию в СМИ и на интернет-ресурсах. Общественная палата Московской области плотно контактирует с муниципальными палатами», – отметил Александр Макаров.

Он также добавил, что ход голосования будут хорошо контролировать.

«Нужно, чтобы избиратели чувствовали, что на выборах есть серьезный контроль и голос каждого, кто идет на участок или голосует онлайн, будет посчитан», – подчеркнул представитель ОПМО.

Александр Макаров рассказал, что отвечает за организацию видеонаблюдения и система хорошо отработана.

«У нас порядка 70 компьютеров, мы отдельно обучаем людей, которые будут наблюдать в таком формате», – объясняет Макаров.

Что касается адресного информирования, по данным Мособлизбиркома, оно будет проходить в два этапа: с 7 по 20 августа, а затем с 25 августа до 6 сентября. При этом члены участковых избирательных комиссий будут использовать цифровой сервис ЦИК России «Мобильная УИК», который был специально разработан.