Избирательные участки для голосования на выборах губернатора Курской области организовали в четырех округах Подмосковья

В четырех округах региона были организованы экстерриториальные избирательные участки для досрочного голосования на выборах губернатора Курской области.

Досрочное голосование будет проходить 5 и 6 сентября с 08:00 до 20:00, а также 7 сентября с 08:00 до 15:00. Участки будут открыты в Клину, Пушкино, Подольске и Егорьевске:

1. Клин — поселок Чайковского, д. 10;

2. Пушкино — ул. Некрасова, д 3 (ДК Пушкино);

3. Подольск — ул. Кирова, д. 39 (МФЦ);

4. Егорьевск — ул. Советская, д. 174, (ДК им. г. Конина).

С вопросами об участии в голосовании можно обратиться на горячую линию избиркома по телефону: 8 (800) 550-97-44.