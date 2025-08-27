Избирательные участки для голосования на выборах губернатора Курской области организовали в четырех округах Подмосковья
Организованы участки для жителей Курской области, находящихся в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В четырех округах региона были организованы экстерриториальные избирательные участки для досрочного голосования на выборах губернатора Курской области.
Досрочное голосование будет проходить 5 и 6 сентября с 08:00 до 20:00, а также 7 сентября с 08:00 до 15:00. Участки будут открыты в Клину, Пушкино, Подольске и Егорьевске:
1. Клин — поселок Чайковского, д. 10;
2. Пушкино — ул. Некрасова, д 3 (ДК Пушкино);
3. Подольск — ул. Кирова, д. 39 (МФЦ);
4. Егорьевск — ул. Советская, д. 174, (ДК им. г. Конина).
С вопросами об участии в голосовании можно обратиться на горячую линию избиркома по телефону: 8 (800) 550-97-44.