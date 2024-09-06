Избирательные участки открылись по всех двадцати восьми муниципалитетах Подмосковья

Более тысячи шестисот избирательных участков открылись во всех 28 городских округах Подмосковья, где проходят муниципальные выборы. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной избирательной комиссии.

Накануне все бюллетени были переданы в УИКи. Безопасность и готовность избирательных участков проверили соответствующие структуры. Затем помещения были сданы под охрану.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования. Напоминаем, что задать все интересующие вопросы вы можете, обратившись в «Службу заботы».