Избирательные участки открылись по всех двадцати восьми муниципалитетах Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Мособлизбиркома]
Более тысячи шестисот избирательных участков открылись во всех 28 городских округах Подмосковья, где проходят муниципальные выборы. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной избирательной комиссии.
Накануне все бюллетени были переданы в УИКи. Безопасность и готовность избирательных участков проверили соответствующие структуры. Затем помещения были сданы под охрану.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования. Напоминаем, что задать все интересующие вопросы вы можете, обратившись в «Службу заботы».