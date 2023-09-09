Избирательные участки в Московской области начали свою работу в восемь утра

В Подмосковье в 8:00 открылись избирательные участки. Жители региона смогут проголосовать как с помощью дистанционного электронного голосования, так и традиционно на избирательных участках.

В общей сложности в Московской области открылись 61 территориальная избирательная комиссия, более 3,9 тысячи избирательных участков, включая временные и постоянные.

Напомним, что процедура выборов началась накануне, она продлится 9 и 10 сентября. В Подмосковье проходят 12 избирательных кампаний. Местные жители выбирают губернатора Московской области. Кроме того, проходят дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборы в органы местного самоуправления в 10 муниципалитетах.

Для граждан на протяжении всех дней избирательного процесса работает горячая линия областной Избирательной комиссии, позвонить можно по номеру: 8 (800) 550-97-44 с 8:00 до 20:00, а также 11 и 12 сентября с 9:00 до 18:00.

Отметим, что за проведением выборов следят общественные наблюдатели из специально созданного Центра общественного мониторинга.

Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.