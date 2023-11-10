Избиркомы в США получили письма с белым порошком

Подозрительные письма пришли в избирательные комиссии штатов Вашингтон, Орегон, Калифорния и Джорджия.

В округах Спокан и Кинг штата Вашингтон содержимое писем уже исследовали и установили, что порошок представляет собой фентанил – наркотическое вещество с высокой активностью. Эксперты уверяют, что фентанил смертельно опасен при употреблении внутрь, однако при попадании на кожу серьезных проблем возникнуть не должно.

В настоящее время не сообщается ни об одном пострадавшем. Издание отмечает, что в последние годы избирательные комиссии по всей стране все чаще сталкиваются с угрозами и агрессивным поведением, которые следуют за обвинениями в фальсификации выборов.

ФБР и Почтовая служба США проводят расследование.