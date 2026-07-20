В подмосковной прокуратуре запустили горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

В Прокуратуре Московской области действует горячая линия для пострадавших при атаке беспилотников, оперативно подать жалобу или получить правовую помощь можно по номеру +7-916-240-31-28. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что в ночь на понедельник, 20 июля, несколько округов региона подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, количество пострадавших уточняется. В результате атаки были повреждены многоквартирные, жилые дома и коммерческие объекты.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил городским прокурорам вести личный контроль за ситуацией, координировать взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления, чтобы оказать всестороннюю помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.