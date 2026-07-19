Стали известны детали жизни грузина, сломавшего нос туристке из России

Telegram-канал обнародовал данные о личности грузина, который нанес травму россиянке в отеле Agarani Estate. Им оказался грузин, которому исполнилось 30 лет. В день происшествия он присутствовал на свадьбе младшего брата, которая проходила в том же комплексе.

Родственники мужчины поспешили дать комментарии: они уверяют, что он никогда прежде не проявлял агрессии и всегда вел себя образцово. По их словам, вина лежит на женщинах из России, которые якобы праздновали день рождения рядом со свадебной площадкой и мешали гулянию. Близкие грузина утверждают, что туристки поливали водой и вином гостей, а также залили аппаратуру диджея.

Сама пострадавшая и ее подруги отвергают эти обвинения. Россиянка рассказала, что Чигладзе без приглашения ворвался в их номер с криками о том, что они находятся «в его стране», после чего нанес удар по лицу. В результате россиянка получила перелом носа. Правоохранительные органы Грузии пока не давали официальных комментариев по поводу хода расследования.