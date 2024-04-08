Избитый петербуржец получил от следователей селезенку в банке

В Санкт-Петербурге мужчина, проходящий потерпевшим по делу о разбое, получил в банке свою селезенку. Орган передали следователи в качестве вещдока. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга получил материалы дела о разбое. По предварительной версии, в октябре прошлого года на ул. Жени Егоровой мужчины напали на прохожего и забрали у него телефон. Удары пришлись на ребра потерпевшего. Ему потребовалась помощь врачей.

В больнице пострадавшему удалили селезенку, впрочем, с органом мужчина попрощался ненадолго. Позже следователи выдали орган в банке в качестве вещдока, доказывающего совершение преступления в отношении владельца. Хранить селезенку мужчина будет под расписку, вероятно, поставив в темное и надежное место до конца разбирательств.

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