МВД Башкирии проверит информацию о паре «экзорцистов», поджигающих людей

В Башкирии начнут проверку информации о девушке и молодом человеке, которые проводят ритуалы с поджогом людей для «изгнания злых духов». Об этом стало известно Shot.

По предварительной информации из Сети, в Башкирии 25-летняя «белая ведьма» и ее муж проводят ритуалы «очищения от демонов». Они заявляют, что помогли уже сотням людей, которые были «заражены».

При этом сеансы экзорцизма проходят с применением огня. За фаер-шоу пара берет 40 000 рублей. Они обучают и других своему «колдовству», но уже за 160 тысяч рублей.

Часто сеансы предполагают ритуалы, где поджигают людей. Ролики с этими сомнительными действиями появились в Сети, чем обеспокоилась общественность. Граждане обратились в прокуратуру, а МВД Башкирии организовало проверку. По крайней мере, так утверждается в Shot: сами органы официально информацию не комментировали.

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