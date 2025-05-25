Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, которые были освобождены в результате обмена пленными между Россией и Украиной, поделились с журналистами телеканала РЕН ТВ информацией о жестоком обращении, которому они подверглись со стороны украинских военных.

В воскресенье, 24 мая, в Московской области совершили посадку два военно-транспортных самолёта Ил-76. На борту находились 307 военнослужащих, которые вернулись домой в рамках крупнейшего с начала специальной военной операции обмена пленными между Украиной и Россией по принципу «1000 на 1000».

Военнослужащие, которые вернулись с территории, подконтрольной Киеву, выразили признательность российским властям за своё освобождение и поделились, что очень скучали по своим близким. Они также рассказали о тяжёлых условиях, в которых им приходилось находиться в украинском плену.

«Зверски избивали, унижали, даже вспоминать неохота», — поведал один из вернувшихся на родину бойцов.

Другой солдат рассказал, что он был в «самом зверском лагере», но выдержал все испытания. Попал в плен семь месяцев назад, в октябре.

«Изначально бригада „Азов“* издевалась, избивала, как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать какие-то непонятные тексты, говорить их на камеру. Эмоции бьют через край, семь месяцев ожидания, вот я попал домой», — сообщил военный.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись прямые переговоры между представителями Украины и России. Они продолжались около двух часов.

В ходе переговоров Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, заявил о планах провести масштабный обмен пленными между двумя странами. По его словам, обмен будет осуществляться по формуле «1000 на 1000».

В пятницу, 23 мая, состоялся первый этап обмена пленными между Российской Федерацией и Украиной по схеме «1000 на 1000», о которой стороны договорились на переговорах в Стамбуле.

В рамках этой фазы обмена на территорию России были возвращены 270 военнослужащих и 120 гражданских.