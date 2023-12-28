Избившая детей нунчаками вместо чая жительница петербурга заключена под стражу
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Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге местная жительница заманила в гости чаем, чтобы якобы согреться от мороза, двух учеников младших классов. Уже в жилище она набросилась на школьников, избив детей нунчаками.
Как приводится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, женщина задержана. В отношении нее будет возбуждено уголовное дело.
«27 декабря гражданка Акулова была задержана в порядке ст. 91 УПК России, в тот же день ей было предъявлено обвинение. Вину признала частично», — говорится в сообщении пресс-службы.
Акулова будет находиться в СИЗО на время следствия до 25 февраля 2024 года.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения ледяной горки в поселке Усть-Абаканск были травмированы девять детей и одна взрослая женщина. У двух мальчиков декомпрессионные травмы позвоночника, а у двух девочек – переломаны ноги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.