Избивший пенсионера до смерти житель ЯНАО избежал колонии

Жителя Ямальского района не стали отправлять в колонию после нападения на пенсионера. Ситуацию расценили как причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на окружное управление СК.

Конфликт, который привел к трагедии, случился 29 февраля 2024 года в Сеяхе. Мужчина 30 лет попросил сигарету у пожилого прохожего, однако тот отказал. Тогда северянин ударил пенсионера по голове кулаком.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Он получил серьезную черепно-мозговую травму, с которой скончался в больнице через неделю. Пациенту было 70 лет.

Агрессора приговорили к принудительным работам за смерть пожилого мужчины.