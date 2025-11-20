Избыток сахара ускоряет старение кожи и разрушает коллаген

Дерматолог Элизабет Бахар Хаушманд добавила, что при систематическом употреблении большого количества сахара кожа теряет эластичность, становится менее упругой, приобретает тусклый оттенок и формирует морщины. Она уточнила, что в ряде исследований описан термин «сахарное лицо», которым обозначают изменения внешнего вида кожи, связанные с избытком сладких продуктов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Infobae.

Дерматолог Энтони Росси сообщил, что чрезмерное потребление сахара приводит к ускоренному старению кожи. По его словам, избыток сахара вызывает окислительный стресс и хроническое воспаление слабой выраженности, что приводит к разрушению коллагена и снижению защитных механизмов кожи. Он отметил, что в таких условиях кожа хуже противостоит внешним факторам, включая ультрафиолет и загрязнения.

