«Издаю голубиные звуки, а семья подбадривает»: в аэропорту парня приняли за другого, и он не стал спорить

Пользователь Reddit с ником Ok-Hat2241 рассказал историю, которая началась со случайных объятий в аэропорту, а закончилась импровизированным птичьим концертом. По его словам, когда он ждал регистрации на рейс, к нему внезапно подбежала пожилая женщина, обняла и закричала, что он невероятно вырос. Через мгновение рядом уже стояли еще шесть человек и улыбались так, будто он вернулся живым с войны.

В этот момент молодой человек понял две вещи: его определенно приняли за кого-то другого, и ситуация зашла слишком далеко, чтобы исправить ее естественным путем. Решив просто плыть по течению, он начал уклончиво отвечать на расспросы об учебе в колледже, новой квартире и загадочной девушке из Бостона, где он никогда в жизни не был.

«В какой-то момент маленький мальчик спросил меня: „Ты все еще можешь издавать звуки птичек?“ По всей видимости, тот, за кого они меня приняли, умел имитировать птиц. И вот я стою посреди аэропорта, издаю агрессивные голубиные звуки, а целая семья подбадривает меня», — вспомнил автор.

Финальная сцена оказалась не менее яркой. Когда появился настоящий родственник, пожилая женщина пришла в ужас от своей ошибки, а тот, кого на самом деле ждали, расхохотался так, что едва не выронил чемодан.