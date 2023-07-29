«Изделие 305»: в США обнаружили у России новое оружие, истребляющее ВСУ

Высокоточные ракеты «Изделие 305» управляемого и направленного действия представляют серьезную угрозу для украинской армии. Об этом приводится в материале Forbes.

Отмечается, что управляемые ракеты применяются ВС РФ в том числе с вертолетов Ка-52М. А их высочайшая эффективность дает возможность поражать противника на внушительном по дальности расстоянии. Издание ссылается на данные, полученные разведкой Минобороны Великобритании, выпустившие накануне соответствующий отчет об интеграции Ка-52М с новой ракетой.

«Эта ракета ЛМУР с радиусом действия около 15 километров. Экипажи Ка-52 быстро научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО», - приводит издание содержание документа.

Как подчеркивает автор статьи, произошедшее дополнительно указывает на продолжающееся серьезное совершенствование боевых возможностей ВС РФ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.