«Издевается уже два года»: жители подмосковной многоэтажки страдают от соседа-дебошира

Жильцы одного из многоквартирных домов в Подмосковье написали заявление в полицию на соседа, который, по словам людей, уже два года всячески над ними издевается, передает РЕН ТВ .

Выяснилось, что таких обращений к участковому уже накопился не один десяток, однако привлечь к ответственности соседа пока не удалось. Жители намерены обратиться в суд.

Женщина, которая проживает в квартире этажом выше, рассказала, что когда она выходит на лестничную клетку, то там ее поджидает сосед. По ее словам, один выход из дома с включенной камерой обернулся уничтожением смартфона битой.

При этом обе стороны не могут сказать, из-за чего начался конфликт. По версии женщины, сосед хотел когда-то выкупить квартиру, в которой сейчас она проживает, но не успел.

Сам же буйный сосед отказался разговаривать с журналистами лично, а по телефону рассказал, что женщина «гремит, орет» и «ведет себя неподобающе».

Ранее сообщалось, что жителя Подмосковья осудили на одиннадцать лет за убийство девушки в подъезде многоквартирного дома.