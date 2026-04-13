Издевалась над куличом: дерзкая выходка Onlyfans модели из Москвы привела к громкому скандалу в Сети

В Москве 27-летняя сотрудница индустрии развлечений спровоцировала конфликт в социальных сетях, использовав праздничный кулич в качестве основы для кальяна. Пользователи требуют привлечь девушку к ответственности. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Shot.

Провокационная публикация и реакция интернет-сообщества

Московская модель, имеющая профиль на платформе OnlyFans, оказалась в центре крупного скандала после публикации неоднозначной фотографии. Девушка продемонстрировала подписчикам кальян, чашей для которого послужил традиционный пасхальный кулич. Снимок сопровождался ироничным комментарием о легкости создания подобной конструкции. Согласно информации из социальных сетей, поступок мгновенно спровоцировал волну негодования среди аудитории, которая расценила такие действия как акт неуважения к религиозным традициям.

Личность участницы инцидента и возможные последствия

Виновницей общественного возмущения стала 27-летняя жительница столицы. В повседневной жизни она профессионально занимается приготовлением кальянов в одном из заведений города. В интернет-пространстве девушку уже открыто называют богохульницей, а многие активисты настаивают на проведении официальной проверки.

Возмущенные пользователи призывают правоохранительные органы дать правовую оценку инциденту и привлечь модель к ответственности за публичное оскорбление чувств верующих. На данный момент официальных комментариев от силовых структур по факту случившегося не поступало.