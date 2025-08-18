«Издевательство»: в Курской области устроили разнос из-за раздевалок для колясочников

Раздевалки, предназначенные для инвалидов-колясочников, оказались практически непригодными для использования на набережной "Боевка". Об этом также сообщило РИА Новости.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал работу подрядчиков, обустроивших пляж для маломобильных граждан на набережной "Боевка". Во время семейной прогулки он лично убедился, что раздевалки для инвалидов-колясочников построены с серьезными нарушениями.

Хинштейн рассказал, что вход в большинство раздевалок настолько узкий, что даже обычному человеку трудно пройти боком. Там, где въезд сделали шире, строители забыли положить резиновое покрытие, из-за чего образовались лужи.

Врио губернатора потребовал устранить все недочеты и подготовить материалы для передачи в правоохранительные органы. Он предложил провести необычную проверку - посадить подрядчика в инвалидную коляску и заставить его воспользоваться этими раздевалками.

