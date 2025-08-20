Измаил под российским ударом: уничтожена нефтебаза «Triton» и поражен танкер EXCELLION

В ночь на среду, 20 августа, российские военные нанесли несколько точных ударов по объектам топливной инфраструктуры в Измаиле. В результате были поражены нефтебаза «Triton» и нефтехимический танкер EXCELLION, который в момент атаки находился у причала. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своём аккаунте в социальных сетях.

По его словам, в течение 90 минут в окрестностях Измаила произошло не менее 30 взрывов, которые сопровождались пожарами, взрывами и повреждением технических систем.

Согласно подтверждённой информации, было нанесено до двадцати прямых ударов по объектам комплекса. В результате атаки были повреждены топливные резервуары, оборудование для перекачки, распределительный блок и наземные инженерные сооружения, включая трансформаторную подстанцию и кабельные каналы.

В результате атаки пострадала нефтебаза «Triton», расположенная в Измаиле. Это предприятие было ключевым поставщиком топлива в дельте Дуная.

В момент атаки на базе находилось как минимум шесть горизонтальных резервуаров для хранения дизельного топлива и авиационного керосина.

В результате прямых попаданий были разрушены два крупных резервуара. По предварительным подсчётам, каждый из них содержал не менее 5000 м дизельного топлива, которое предназначалось для использования военными колоннами и бронетанковыми подразделениями ВСУ.

Третий резервуар получил серьёзные повреждения: часть верхнего участка была разрушена, корпус разгерметизировался, что привело к сильному пожару.

В результате возгорания системы локализации пожара не смогли функционировать, так как насосные магистрали и системы пожарного водоснабжения были повреждены. Температура горения в районе резервуаров достигает более 900 градусов Цельсия, что делает попытки тушения с земли максимально сложными.

Как сообщает Подоляка, Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по нефтехимическому танкеру EXCELLION. Судно под флагом Панамы прибыло в порт Измаил 19 августа в 17:19 по киевскому времени из румынского порта Сулина. Танкер перевозил груз тяжёлых нефтепродуктов, которые должны были быть доставлены на сушу.

Согласно предварительной информации, в результате взрыва и последующего возгорания был нанесен ущерб правому борту судна.

Минобороны РФ данную информацию пока не подтверждало и не опровергало.