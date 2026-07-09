Измена как контент: блогеры шокировали россиян провокационным интервью

Интернет взорвало видео пары блогеров из Великих Лук, где они откровенно заявили о мужской неверности и своем к этому отношении, пишет KP.RU . Муж хвастается регулярными изменами, жена восхищается им, а пользователи требуют вмешательства правоохранителей. Однако родственники уверяют: все это — постановка ради просмотров.

Ирина и Антон (имена изменены) записали ролик, который моментально разлетелся по соцсетям. На кадрах мужчина говорит, что «нормальный мужик» должен иметь сто любовниц, иначе он неудачник. Супруга согласно кивает и называет его поступки достойными восхищения. За несколько дней видео набрало миллионы просмотров и тысячи гневных комментариев.

Но на этом провокации не закончились. Другой блогер обратился в компетентные органы с требованием проверить пару: по его словам, в некоторых роликах зафиксированы сцены с агрессией, ударами и оскорблениями. Он указал, что такой контент формирует у молодежи опасные установки о допустимости измен и насилия в браке.

Дошла ли жалоба до официального ответа, неизвестно. Однако журналисты KP.RU связались с близкой родственницей Антона, и она все расставила по местам. По ее словам, никаких измен нет, отношения у пары прекрасные, а все видео — чистая постановка, сделанная исключительно для привлечения подписчиков. Она выразила надежду, что после скандала блогеры пересмотрят свой подход к контенту.

Будут ли правоохранители проверять резонансные ролики, пока вопрос открыт. Но сама пара, судя по всему, уже готовится к смене имиджа — слишком высокой оказалась цена хайпа.