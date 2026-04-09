Изменение протокола: самый скрытный представитель Виндзоров вышел в свет

Традиционное празднование Пасхи в британской монаршей семье ознаменовалось редким публичным появлением молодого аристократа. Внимание прессы было приковано к племяннику короля, который долгие годы оставался в тени. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Лента.ру.

Редкое появление на пасхальной службе

В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке прошла торжественная служба, которую возглавили Карл III и королева Камилла. Как сообщает Daily Mail, в официальной процессии принял участие 18-летний Джеймс Маунтбеттен-Виндзор. Молодой человек следовал за семьей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Перед входом в храм журналисты заметили Джеймса, увлеченно разговаривающего с принцессой Уэльской. Сопровождал юношу его отец — принц Эдвард, младший брат действующего суверена.

Смена имиджа и новые обязанности

Ранее Джеймс и его сестра крайне редко посещали официальные мероприятия. Это объяснялось сознательным выбором их родителей, которые стремились минимизировать внимание СМИ к жизни своих детей. Однако эксперты полагают, что участие в столь значимом событии сразу после достижения совершеннолетия может указывать на серьезные перемены. Вероятно, роль Джеймса в структуре королевской семьи начнет трансформироваться, и он будет чаще представлять корону на публике, становясь более заметной фигурой в британском высшем обществе.