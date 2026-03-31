Изменения в Android перевернут представления: возможность устанавливать бесплатные приложения отменят

Компания Google начала внедрение новой системы проверки разработчиков в экосистеме Android, которая в перспективе значительно ограничит установку приложений из сторонних источников. На текущем этапе изменения почти незаметны, однако в ближайшие месяцы требования будут постепенно ужесточаться, пишет proulyanovsk.

Ключевым элементом нововведения станет обязательная верификация разработчиков. Система будет проверять, связан ли APK-файл с подтвержденной учетной записью. Если приложение размещено через официальный магазин Google Play и прошло стандартную модерацию, пользователи не столкнутся с дополнительными ограничениями. В случае установки сторонних программ условия станут более строгими.

При отсутствии подтвержденной идентификации у разработчика установка APK привычным способом окажется недоступной. Пользователям придется проходить усложненную процедуру с дополнительными шагами либо применять альтернативные инструменты, включая Android Debug Bridge, который пока сохранит функциональность для опытных пользователей.

Развертывание новой системы будет поэтапным. Уже в апреле 2026 года на устройствах появится сервис Android Developer Verifier. К августу планируется запуск обновленного механизма установки сторонних приложений, а с сентября новые правила начнут действовать в ряде стран, включая Бразилия, Индонезия, Сингапур и Таиланд. Полное внедрение ожидается в 2027 году.

В компании пояснили, что изменения направлены на повышение безопасности. По их данным, вредоносное программное обеспечение среди приложений, установленных вне официального магазина, встречается более чем в 90 раз чаще. Основной причиной называют возможность анонимной публикации, которой нередко пользуются злоумышленники.