Изменившая имидж Волочкова удивила поклонников

Бывшая звезда Большого театра появилась на светском вечере в новом образе, чем поразила даже хейтеров. Во время премии телеканала Fashion TV она показала черное приталенное платье с пышными красными рукавами, а также стрижку «под мальчика» с плавным прикорневым объемом.

Как пишет портал «Дни.ру», Волочкова словно расцвела в новом облике. Многие поклонники похвалили звезду за вкус, а также советовали продолжать сотрудничество со стилистом, который подбирал ей образ.

Обычно знаменитость удивляет поклонников несколько иначе, демонстрируя шпагаты в бане, на Мальдивах и у пальм. К тому же, нередко она попадает в скандалы или становится центром сомнительных историй. Последний раз она отбивалась от журналистов, которые задавали ей вопросы про смерть бывшего жениха Кузнецова. Мужчину отправили в СИЗО за избиение жены, где он и скончался, предположительно, в результате суицида. Балерина в итоге все равно прокомментировала инцидент и раскрыла правду об отношениях с экс-возлюбленным. KP.RU она рассказала, что Кузнецов якобы хотел развестись с супругой и вернуться к ней.