Изменник с десятилетним стажем признался, как ему помогал попугай

Мужчина по имени Дэнни раскрыл секреты своих десятилетних измен, в которых ему помогала строгая организация и даже обученный попугай. Об этом пишет Daily Star.

Дэнни рассказал, что на протяжении десяти лет успешно скрывал измены. Однажды он даже встречался одновременно с шестью девушками. Ключом к успеху, по словам мужчины, была строгая организация. Он составлял таблицы и тщательно планировал свое время.

В этом ему также помогал попугай. Дэнни научил птицу отвлекать внимание, когда звонила одна из девушек. В хаосе, пока избранница успокаивала животное, он отвечал на звонок. Кроме того, Дэнни записывал всех своих партнерш в телефонной книге как «сантехников» и «строителей». В один момент это чуть не выдало его с потрохами, когда девушка увидела много пропущенных от подобных контактов.

А еще он использовал три телефона, пряча их в необычных местах, например в банке из-под чипсов и в цветочном горшке. В конце концов, Дэнни прокололся. Одна из девушек заметила на его одежде шерсть собаки, которой у него и в помине не было.

