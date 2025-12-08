Изменник в смартфоне: как 21-летний парень стал врагом государства за несколько кликов на Дону

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании на территории Ростовской области 21-летнего гражданина России по подозрению в государственной измене. По данным ЦОС ФСБ, задержанный установил контакт через мессенджер Telegram с сотрудником Службы безопасности Украины и дал согласие на конфиденциальное сотрудничество, передает ТАСС.

В рамках этого сотрудничества мужчина, как утверждает ведомство, за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи, выполняя задание своего куратора из СБУ.

Следственным отделом УФСБ по Ростовской области в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 275 (государственная измена) и 205.2 (террористический акт) Уголовного кодекса РФ. Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.

В своем заявлении ФСБ также обратила внимание на сохраняющуюся активность украинских спецслужб в поиске через интернет, социальные сети и мессенджеры потенциальных исполнителей диверсий и терактов. Ведомство предупредило об уголовной ответственности за конфиденциальное сотрудничество с иностранными государствами или организациями.

