«Изо рта не вынимают»: восьмиклассница отравилась неизвестным веществом и погибла

В Ульяновске 14-летняя школьница умерла от отравления неизвестным веществом, рядом с ее телом медики обнаружили банку энергетика и баллон с газом для зажигалок, сообщает SHOT.

По данным издания, в минувшее воскресенье компания молодых людей веселилась дома у восьмиклассника. Они пили тонизирующие напитки, и внезапно 14-летней подруге ребят Алине стало плохо. Девушка потеряла сознание, а ее друзья вызвали скорую, которая экстренно госпитализировала подростка, но было уже поздно.

Школьница скончалась от «отравления неустановленным веществом». Мать погибшей рассказала, что девушку часто мучали головные боли, тошнота и давление в последнее время.

«Скорее всего, газом надышалась. Я слышал, что у подростков это стало модно, правда не понимаю, какой в этом смысл, ведь эффекта никакого, кроме того, что мозги задыхаются»; «Это повальный ужас. Я недавно замерла на детской площадке — несовершеннолетние электронки изо рта не вынимают»; «Страшно то, что в 14 лет всю эту дрянь они не впервые пробуют», — прокомментировали новость россияне.

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