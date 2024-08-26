Изображения бойцов СВО появляются на фасадах домов в Подмосковье

Изображения бойцов СВО и граффити на тему спецоперации появляются на фасадах домов в Подмосковье, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К примеру, на фасаде дома №18 на Северной улице в Орехово-Зуево можно увидеть портрет майора Алексея Осокина, а на стене пятиэтажки на Садовой улице в Кашире — изображение в память о военнослужащих, погибших в зоне СВО. В сентябре на стене дома №9к2 на Луговой улице Балашихи появится портрет военного корреспондента Семена Еремина.

Портреты бойцов появляются на фасадах подмосковных домов в рамках реализации проекта «Лица Героев».

В Подмосковье продолжает работу региональный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Он расположен на Восточном шоссе, влд. 2 в Балашихе. В пункте можно пройти медкомиссию, оформить необходимые документы, проконсультироваться с юристами, получить справки о выплатах и льготах, заключить контракт и пройти обучение.

Участники СВО могут получить ряд федеральных и региональных льгот, а также различные выплаты. При заключении контракта полагается единовременная выплата от государства и региона в размере от 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне СВО можно получить дополнительные выплаты.

Подробная информация об условиях прохождения службы по контракту представлена на этом сайте. Также можно позвонить по телефону 8 (495) 990-77-77.