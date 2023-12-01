Израиль освободил седьмую группу заключенных палестинцев из 30 человек – Al Jazeera

Израиль во исполнение ранее взятых на себя договоренностей о гумпаузе в секторе Газа освободил седьмую группу палестинцев из 30 человек, находившихся в заключении в израильских тюрьмах, передает катарский телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что автобус с теперь уже бывшими арестантами выехал из израильской тюрьмы Офер и следует в город Бейтуния в Палестинской автономии на Западном берегу.

«Автобус с освобожденными палестинскими пленниками покинул тюрьму Офер в сопровождении группы Красного Креста», - сообщил корреспондент телеканала.

Ранее палестинское движение сопротивления ХАМАС опубликовало список освобождаемых, в котором значились двадцать два подростка и восемь женщин.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».