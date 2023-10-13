Израиль потребовал от более чем миллиона жителей сектора Газа срочного переселения

1,1 миллиона человек на протяжении суток обязаны переселиться в южную часть территорий.

Сведения об этом появились в Организации Объединенных Наций. Руководители групп управления ООН были уведомлены связными офицерами из израильской армии, что практически половина жителей сектора Газа обязана переехать на новое место.

«Все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы в течение следующих 24 часов», - сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Его слова привели РИА Новости . Переезд должен коснуться и миссий ООН, расположенных в том регионе, а также их подопечных. Организация уже заявила, что подобное перемещение невозможно без катастрофических и разрушительных гуманитарных последствий.