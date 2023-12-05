Израиль собрался топить насосами с морской водой боевиков ХАМАС в подземных тоннелях в Газе

Израильские военные подготовили систему насосов, при помощи которой намерены затопить морской водой тоннели в секторе Газа, где, по мнению Тель-Авива, могут укрываться радикалы палестинского движения сопротивления ХАМАС.

В то же время, как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, решение о применении насосов в Газе окончательно не принято пока.

«Решение пока не принято, так как морская вода может подмыть фундаменты строений и отравить грунтовые воды анклава, которые часто являются единственным источником пресной воды для палестинцев», - приводится в материале издания.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».