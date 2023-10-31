Израиль согласился пропускать в сектор Газа по сто машин в день с гуманитарной помощью
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Израиль после напряженных дипломатических переговоров согласился увеличить количество гуманитарной помощи, переправляемой в сектор Газа, Times of Israel.
Тель-Авив согласился пропускать по 100 грузовиков с гуманитаркой ежедневно.
Вчера в Газу было направлено 39 машин, а всего с начала эскалации конфликта, то есть за три недели, в сектор сумел въехать 171 грузовик с помощью.
Гуманитарная помощь в палестинский анклав поступает через пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. ООН призвала создать еще один гуманитарный коридор в Газу.