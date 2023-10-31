Израиль согласился пропускать в сектор Газа по сто машин в день с гуманитарной помощью

Тель-Авив согласился пропускать по 100 грузовиков с гуманитаркой ежедневно.

Вчера в Газу было направлено 39 машин, а всего с начала эскалации конфликта, то есть за три недели, в сектор сумел въехать 171 грузовик с помощью.

Гуманитарная помощь в палестинский анклав поступает через пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. ООН призвала создать еще один гуманитарный коридор в Газу.