«Израиль – убийца, Макрон – сообщник»: французская полиция жестко разогнала митинг в поддержку Палестины

Парижская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации в поддержку Палестины, которая прошла в французской столице, пишет The Times.

Организатором акции стала палестинская ассоциация CAPJPO-Europalestine. В руках демонстрантов были транспаранты «Прекратить блокаду Газы», они выкрикивали лозунги «Израиль – убийца» и «Макрон – сообщник».

Ранее МВД Франции запретило подобные демонстрации.

Издание сообщает, что пропалестинский митинг в Лондоне, намеченный на субботу, может собрать до 10 000 человек. Премьер-министр Риши Сунак провел встречу с высшими чинами полиции и потребовал пресекать любые нарушение среди демонстрантов.