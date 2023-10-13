«Израиль – убийца, Макрон – сообщник»: французская полиция жестко разогнала митинг в поддержку Палестины
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Парижская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации в поддержку Палестины, которая прошла в французской столице, пишет The Times.
Организатором акции стала палестинская ассоциация CAPJPO-Europalestine. В руках демонстрантов были транспаранты «Прекратить блокаду Газы», они выкрикивали лозунги «Израиль – убийца» и «Макрон – сообщник».
Ранее МВД Франции запретило подобные демонстрации.
Издание сообщает, что пропалестинский митинг в Лондоне, намеченный на субботу, может собрать до 10 000 человек. Премьер-министр Риши Сунак провел встречу с высшими чинами полиции и потребовал пресекать любые нарушение среди демонстрантов.