Израильская полиция пообещала силой разгонять возможные акции протеста у резиденции Нетаньяху

Правоохранители Израиля напомнили, что любые политические демонстрации в военное время были запрещены, и поэтому будут считаться незаконными.

Ранее израильская общественность запланировала на сегодняшний день провести акцию протеста против действий правительства. Кабинет министров обвиняют в бездействии и неоказании помощи тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за нападения боевиков ХАМАС.

«Полиция Израиля предупредила, что полицейские силы будут действовать для разгона любой такой демонстрации», - сообщила по этому поводу газета The Jerusalem Post.

Ранее появились данные, что рейтинг Нетаньяху «стремительно падает» на фоне общественных протестов против бездействия властей.