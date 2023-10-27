Израильские власти назвали Amnesty International антисемитской организацией
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Международная правозащитная организация заявила, что обе стороны, участвующие в ближневосточном конфликте, нарушают международные правила ведения военных действий, и тут же была заклеймена Израилем.
Официальный представитель израильского министерства иностранных дел Лиор Хайат заявил, что Amnesty International является антисемитской организацией, и поэтому предвзято относится ко действиям еврейского государства.
«Она недостаточно авторитетна, чтобы называться правозащитной», - добавил он.
Хайат указал, что данные правозащитники выступают пропагандистской структурой, которая работает на террористов и защищает их.
Ранее на страницах издания «Подмосковье сегодня» один из экспертов объяснил, почему Израиль затягивает начало своей наземной операции в секторе Газа. По его мнению, перспективы такого наступления сомнительны, и Тель-Авив это отлично понимает.