Израильские власти назвали Amnesty International антисемитской организацией

Международная правозащитная организация заявила, что обе стороны, участвующие в ближневосточном конфликте, нарушают международные правила ведения военных действий, и тут же была заклеймена Израилем.

Официальный представитель израильского министерства иностранных дел Лиор Хайат заявил, что Amnesty International является антисемитской организацией, и поэтому предвзято относится ко действиям еврейского государства.

«Она недостаточно авторитетна, чтобы называться правозащитной», - добавил он.

Хайат указал, что данные правозащитники выступают пропагандистской структурой, которая работает на террористов и защищает их.

Ранее на страницах издания «Подмосковье сегодня» один из экспертов объяснил, почему Израиль затягивает начало своей наземной операции в секторе Газа. По его мнению, перспективы такого наступления сомнительны, и Тель-Авив это отлично понимает.